شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السعودية: انطلاق الاجتماع الأول للتحالف الدولى من أجل إقامة دولة فلسطينية بالرياض 30 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

كشف نائب وزير الخارجية السعودية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، عن استضافة مدينة الرياض، أول اجتماع للتحالف العالمى من أجل إقامة دولة فلسطين ، في 30 أكتوبر، والذى يستهدف وضع خطة عملية لتحقيق الأهداف المشتركة لتحقيق السلام المنشود، وتحقيق مسار موثوق ولا رجعة فيه لسلام عادل وشامل.



وأكد الخريجي، خلال كلمته بالمنتدى الإقليمى التاسع المنعقد في برشلونة، على ضرورة التحرك بشكل جماعي في اتخاذ خطوات عملية ذات أثر ملموس للدفع باتجاه الوقف الفوري للحرب، وتنفيذ حل الدولتين، وفي مقدمة ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.



وقال نائب وزير الخارجية السعودي، إن مايحدث في غزة، يضع المجتمع الدولى أمام خيارين لا ثالث لهما، إما التحرك الجماعى والسريع لحل الأزمة ، أو المجازفة، بتوسع الحرب، بما يقوض مصداقية الجهود الدولية.



وأكد الخريجى على ضرورة محاسبة إسرائيل على ما تسببت به من كارثة إنسانية، تجاوزت الحد في فلسطين ولبنان، مشيرًا إلى أن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية يمثل اعتداء مباشر على القانون الدولى.

وفى المنتدى الإقليمي التاسع للاتحاد من أجل المتوسط في مدينة برشلونة الإسبانية ، يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط، بحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمناقشة التحديات الإقليمية الأكثر إلحاحا، ولا سيما الوضع المقلق في الشرق الأوسط.

ويمثل الحدث فرصة لتبادل وجهات النظر بشأن كيفية المضي قدما في هذه القضايا بشكل جماعي في مواجهة التوترات الإقليمية.

ودعي ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط البالغ عددها 43 دولة إلى الحدث الذي يرأسه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل إلى جانب نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، بحضور الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل.

ويعقد المنتدى الإقليمي التاسع للاتحاد من أجل المتوسط بعد مؤتمر المجتمع المدني الأورومتوسطي، الذي ينظمه المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط (IEMed).

الاتحاد من أجل المتوسط (UfM) هو منظمة حكومية دولية تضم 43 دولة لتعزيز التعاون الإقليمي والحوار من خلال تنفيذ مشاريع ومبادرات ملموسة تتناول التنمية الشاملة والمستدامة، والاستقرار والتكامل في المنطقة الأورومتوسطية.

