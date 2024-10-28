شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام فلسطينية: جيش الاحتلال ينسف المنازل جنوبى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام فلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلى، يقوم بعمليات نسف للمنازل بالمناطق الشمالية الغربية لمدينة رفح جنوبى قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلى شنت غارات إسرائيلية تستهدف شمال غربى مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وحى الشجاعية شرقى مدينة غزة.

كما شن الاحتلال الإسرائيلى غارة جوية على مشروع بلدة بيت لاهيا شمالى قطاع غزة.

قال المتحدث الرسمى باسم الدفاع المدنى فى قطاع غزة محمود بصل، إن أكثر من 100 ألف فلسطينى فى جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا شمال القطاع، يتعرضون لحصار وقصف إسرائيلى متواصل، وأن الاحتلال يقتل كل من يحاول تقديم الخدمة لهم.



وأضاف بصل، فى تصريح صحفى " هناك الكثير من الناس لا نعرف عنهم شيئًا، والاحتلال يمارس سياسة الاستئصال العرقى فى شمالى قطاع غزة"، مُشيرًا إلى أنه منذ 22 يومًا لم يتم دخول قطرة ماء أو خبز إلى شمالى القطاع ، وتساءل عن مسؤولية المجتمع الدولى عن ما يجرى فى شمال القطاع.