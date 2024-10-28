شكرا لقرائتكم خبر عن %92 من القراء يطالبون بشن حملات لضبط عصابات النصب على المواطنين بعملات مقلدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد شن حملات لضبط عصابات النصب على المواطنين بعملات مقلدة؟، أيد غالبية القراء مطالب شن حملات لضبط عصابات النصب على المواطنين بعملات مقلدة.

وأيد 92% من القراء مطالب شن حملات لضبط عصابات النصب على المواطنين بعملات مقلدة، بينما عارض 8% من القراء مطالب هل تؤيد شن حملات لضبط عصابات النصب على المواطنين بعملات مقلدة.