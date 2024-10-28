شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف عن حالات تزيد من خطر الإصابة بمضاعفات الأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه من الضروري تلقي لقاح الأنفلونزا السنوي لأن هناك أمورا قد تزيد من خطر الإصابة بمضاعفات الأنفلونزا مثل

الحالات الصحية المتعلقة بالدماغ والجهاز العصبي-

فيروس نقص المناعة البشري (HIV) / مرض الإيدز (AIDS)-

داء الانسداد الرئوي المزمن (COPD)-

. مرض القلب-

. التليف الكيسي-

أمراض الكلى أو الكبد-

الربو-

مرض السكر-

السمنة-

مرض السرطان وعلاجه-

وتابعت وزارة الصحة : لقاح الأنفلونزا متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوىوت الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.