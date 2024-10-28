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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف عن حالات تزيد من خطر الإصابة بمضاعفات الأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ وليد عبد السلامالإثنين، 28 أكتوبر 2024 04:00 ص
قالت وزارة الصحة والسكان، إنه من الضروري تلقي لقاح الأنفلونزا السنوي لأن هناك أمورا قد تزيد من خطر الإصابة بمضاعفات الأنفلونزا مثل
الحالات الصحية المتعلقة بالدماغ والجهاز العصبي-
فيروس نقص المناعة البشري (HIV) / مرض الإيدز (AIDS)-
داء الانسداد الرئوي المزمن (COPD)-
. مرض القلب-
. التليف الكيسي-
أمراض الكلى أو الكبد-
الربو-
مرض السكر-
السمنة-
مرض السرطان وعلاجه-
وتابعت وزارة الصحة : لقاح الأنفلونزا متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوىوت الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.
حالات تزيد من خطر الإصابة بمضاعفات الأنفلونزا
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