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وزارة الصحة تكشف عن حالات تزيد من خطر الإصابة بمضاعفات الأنفلونزا

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ وليد عبد السلام

الإثنين، 28 أكتوبر 2024 04:00 ص

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه من الضروري تلقي لقاح الأنفلونزا السنوي لأن هناك أمورا قد تزيد من خطر الإصابة بمضاعفات الأنفلونزا مثل

الحالات الصحية المتعلقة بالدماغ والجهاز العصبي-

فيروس نقص المناعة البشري (HIV) / مرض الإيدز (AIDS)-

داء الانسداد الرئوي المزمن (COPD)-

. مرض القلب-

. التليف الكيسي-

أمراض الكلى أو الكبد-

الربو-

مرض السكر-

السمنة-

مرض السرطان وعلاجه-

وتابعت وزارة الصحة : لقاح  الأنفلونزا متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوىوت الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.


حالات تزيد من خطر الإصابة بمضاعفات الأنفلونزا

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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