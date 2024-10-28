شكرا لقرائتكم خبر عن ما أبرز درجات الشماس فى الكنيسة وقوانين الزواج؟ والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل الكثير عن أبرز الرتب الكنسية والاختلافات بينها، حيث تبدأ برتب الشمامسة المختلفة ثم القساوسة والقمامصة والأساقفة والمطارنة ثم قداسة البابا، ويوجد داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مصطلح "أنبا"، فيقال "الأنبا باخوميوس"، "الأنبا مكاريوس"، بالإضافة إلى العديد من المصطلحات والمسميات الأخرى.

تحتفظ الكنسية القبطية الأرثوذكسية بخصوصية كبيرة فى المجموعة المسؤولة عن أداء الخدمات الدينية والصلوات الكنسية والقداسات، ويظهر دور الشماس، وهو خادم الكنيسة ويقوم بمعاونة الكاهن فى أداء الخدمات الدينية والصلوات الكنسية، والقداسات، وورد ذكر وظيفته لأول مرة فى سفر أعمال الرسل (أعمال الرسل 6)؛ حيث تم اختيار عدد من المؤمنين، واشترطت فيهم اشتراطات معينة للقيام بعدد من الخدمات.

الابصالتس

معناها: مرتل ... من كلمة (إبصالموس) ومعناها مزمور أو ترتيلة

دوره: يرتل التسابيح والألحان

ويقول الألحان عن فهم و بروح الصلاة

الأغنسطس / الأناغنوستيس

معناها: قارئ... من كلمة (أناغنوس) ومعناها (فصل) ... وهى مثل ما نقول فى مقدمة الإنجيل القبطى (أو أناغنوسيس ايفول)

دوره: يقرأ القراءات الكنسية (فى القداس و الصلوات)

لا بد أن يدرس الكتاب المقدس جيدا ويعرف فكر الكنيسة وعقيدتها حتى يكون مؤمن بما يقرأه

الإيبوذياكون

معناها: مساعد شماس ... من كلمة (إيبو) ومعناها (تحت) و(ذياكون) معناها شماس

دوره: يهتم بأمور النظام فى الكنيسة ولابد أن يعى الطقس جيدا

الذياكون

معناها: شماس / خادم و هى أول درجات الكهنوتية

دوره: يساعد الأب فى كل الخدمات و هو عين الأب والأسقف ومن الممكن أن يناول الدم المقدس فى القداس.

الأرشيذياكون

معناها: رئيس الشمامسة

ينظم عمل كل الشمامسة و يساعد الأسقف

زواج الشماس

ومن قوانين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بشأن درجتى الدياكون والأرشيدياكون، إذا تمت رسامة الشماس على هاتين الدرجتين قبل الزواج فلا يتزوج، إذا ماتت زوجته بعد رسامته يظل بلا زواج تمامًا كما فى حالة الكاهن، إما إذا تزوج فيفقد رتبة الدياكون.