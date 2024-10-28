شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: بايدن سيدلى بصوته فى التصويت المبكر بالانتخابات الأمريكية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البيت الأبيض، اليوم الاثنين إن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيدلى بصوته فى التصويت المبكر بالانتخابات الأمريكية اليوم.

يذكرأن، قال موقع أكسيوس إن الرئيس الأمريكى جو بايدن يرغب فى القيام بجولات انتخابية لدعم نائبته ومرشحة الحزب الديمقراطى للرئاسة كامالا هاريس فى الأيام الأخيرة قبل الاقتراع، لكن حملتها لا تتجاوب مع هذه الرغبة.

وأفاد الموقع بأن "حملة هاريس تكرر الرد نفسه على بايدن: سنعاود التواصل معك".

وقال مصدران مطلعان لأكسيوس إن فريق بايدن خصص أياما من جدول أعماله للجولات الانتخابية، لكن فريق هاريس ترك هذه الأيام تمر من دون اغتنامها.

وترى حملة هاريس أن بايدن يشكل عبئا سياسيا عليها فى لحظة حرجة من عمر الحملة الانتخابية، لكنهم يحجمون عن التصريح مباشرة بأنهم لا يرغبون بمشاركته فى جولاتها الانتخابية، وفقا للموقع.

وقال مصدر مطلع إن الأمر يشبه انفصالا بطيئا بين شريكين، إذ إن فريق هاريس وحلفاءها يقدّرون خدمات بايدن لكنهم يخشون من الربط بين المرشحة الديمقراطية وبين الرئيس "الفاقد للتأييد الشعبي" فى خضم الحملة الانتخابية.

وتبلغ نسبة التأييد الشعبى للرئيس بايدن 39%، وفقا لمتوسط الاستطلاعات الذى يرصده موقع 538 التابع لشبكة "إيه بى سي".

وقال مصدر آخر إن بايدن يذكر الناس بالسنوات الأربع الأخيرة وليس "بالطريق الجديد إلى الأمام".

ولا توجد حاليا أى مؤتمرات انتخابية مجدولة تجمع هاريس وبايدن قبل الانتخابات المقرر إجراؤها فى الخامس من نوفمبرالمقبل.

وكان معاونو هاريس (60 عاما) قد أعربوا سرّا عن إحباطهم من تركيز بايدن (81 عاما) على مسيرته الخاصة بدلا من السباق الرئاسى الذى تخوضه نائبته.

وزادت الضغوط على هاريس فى الآونة الأخيرة لكى توضح للناخبين كيف ستقود البلاد بطريقة مختلفة عن سياسة بايدن إذا فازت بالرئاسة.