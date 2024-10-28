شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: ننفق مليارات الدولارات فى حلف الناتو بينما لا تفعل أوروبا وسأنهى ذلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى السابق والمرشح الجمهورى دونالد ترامب إن أمريكا تنفق مليارات الدولارات فى حلف الناتو بينما لا تفعل أوروبا ، مؤكدا أنه سينهى ذلك.

وأضاف ترامب أن بايدن وهاريس أهدرا أموالنا فى جلب مهاجرين غير شرعيين للولايات المتأرجحة، مشيرا إلى أن الجمهوريون سيستعيدون السيطرة على مجلس الشيوخ بسرعة.

واستطرد ترامب خلال تجمع انتخابى فى نيويورك أن كاملا هاريس دمرت بلادنا وغير كفوءة، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وأضاف ترامب أن أمريكا تحولت إلى "دولة محتلة" فى عهد بايدن وهاريس، مشيرا إلى أنه سيمنع الهجرة غير الشرعية ويعيد عصر "أميركا الذهبى".

وأشار ترامب إلى أن بايدن وهاريس أهدرا أموالنا في جلب مهاجرين غير شرعيين للولايات المتأرجحة.