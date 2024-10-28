شكرا لقرائتكم خبر عن دمج 10 ملايين مواطن من ذوى الهمم بالمجتمع أبرز أهداف مبادرة أحسن صاحب والان مع تفاصيل الخبر

نجح التحالف الوطنى للعمل الأهلى في تحسين حياة المواطنين على مختلف المستويات، إذ لم تقتصر جهوده على المبادرات الاقتصادية والمساعدات النقدية بل امتدت للمشاركة في الجهود التنموية من أجل رفع مستوى التعليم والصحة العامة وانتهاء بدعم الشباب وتنمية وعيهم وقدراتهم الذاتية، إلى جانب التفاعل مع الأحداث الجارية مثل دعم الشعب الفلسطينى وغيرها من القضايا العاجلة.

وجاء ضمن آخر مبادراته، مبادرة "أحسن صاحب" الهادفة إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وذلك وبالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة ومؤسسة صناع الحياة مصر.

وشملت آخر أنشطة المؤسسة، القيام بمسابقة لاختيار مواهب من ذوي الهمم، ضمن فعاليات مبادرة "أحسن صاحب"، تمهيدًا لإنتاج عرض مسرحي للفائزين.

شارك في التصفيات النهائية، التي أقيمت يوم 19 أكتوبر 2024 بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، 55 شابًا وفتاة من ذوي الهمم، وقد تم اختيار الفائزين من قبل لجنة تضم مختصين من معهد الفنون المسرحية، بينهم الملحن أحمد الناصر والفنانة وفاء الحكيم.

وتنوعت مجالات الإبداع في المسابقة بين الشعر، والغناء، والعزف، والرسم، والرياضة مثل الجمباز والكاراتيه.

وأسفرت المسابقة عن فوز 10 متسابقين، مع استعداد "صناع الحياة" لإقامة عرض مسرحي يجمعهم.

وتهدف مبادرة "أحسن صاحب" إلى دمج ذوي الهمم في المجتمع، وتعزيز دور الشباب في هذا المجال، مع خطط للوصول إلى 10 ملايين مواطن في 24 محافظة، وتدريب 10,000 متطوع من شباب المؤسسة.