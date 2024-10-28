شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: أمريكا تحولت إلى "دولة محتلة" فى عهد بايدن وهاريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى السابق والمرشح الجمهورى دونالد ترامب خلال تجمع انتخابى فى نيويورك إن كاملا هاريس دمرت بلادنا وغير كفوءة، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وأضاف ترامب أن أمريكا تحولت إلى "دولة محتلة" فى عهد بايدن وهاريس، مشيرا إلى أنه سيمنع الهجرة غير الشرعية ويعيد عصر "أميركا الذهبى".

وأشار ترامب إلى أن بايدن وهاريس أهدرا أموالنا في جلب مهاجرين غير شرعيين للولايات المتأرجحة.