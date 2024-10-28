شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: اختراق يستهدف التجسس على ترامب وأعضاء فى حملة منافسته هاريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة إن وزارة الأمن الداخلى الأمريكى تحقق فى تجسس إلكترونى صينى استهدف سياسيين أمريكيين كبار.



وأكدت الصحيفة أن الاختراق استهدف التجسس على المرشح الجمهورى ترامب وأعضاء فى حملة منافسته الديمقراطية هاريس.



وأضافت الصحيفة، أن السلطات تعتقد من قاموا بشن سلسلة اختراقات يعملون لصالح الاستخبارات الصينية.



وأشارت الصحيفة أن مسئولون بإدارة بايدن يخشون أن يرقى حجم الاختراق إلى عمل تجسسى كبير ضد الولايات المتحدة، مؤكدة أن من غير الواضح ما إذا كانت محاولات سرقة بيانات من هواتف ترمب ونائبه ومقربين من هاريس قد نجحت.