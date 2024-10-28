شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الإثنين 28/10/2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالإثنين، 28 أكتوبر 2024 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:38 ص
موعد صلاة الظهر 12:39 ص
موعد صلاة العصر 48: 3
موعد صلاة المغرب 6:12 م
موعد صلاة العشاء 7:30
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:44 ص
موعد صلاة الظهر 12:43
موعد صلاة العصر 3:51
موعد صلاة المغرب 6:15 م
موعد صلاة العشاء 7:34 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:34
موعد صلاة الظهر 12:35 م
موعد صلاة العصر 3:43 م
موعد صلاة المغرب 6:08 م
موعد صلاة العشاء 7:26 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:25
وقت صلاة الظهر 12:27
موعد صلاة العصر 3:38 م
وقت صلاة المغرب 6:03 م
وقت صلاة العشاء 7:19 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:30 ص
موعد صلاة الظهر 12:33 ص
موعد صلاة العصر 46: 3
موعد صلاة المغرب 6:13 م
موعد صلاة العشاء 7:26
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