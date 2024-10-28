شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الإثنين 28/10/2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:38 ص

موعد صلاة الظهر 12:39 ص

موعد صلاة العصر 48: 3

موعد صلاة المغرب 6:12 م

موعد صلاة العشاء 7:30

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:44 ص

موعد صلاة الظهر 12:43

موعد صلاة العصر 3:51

موعد صلاة المغرب 6:15 م

موعد صلاة العشاء 7:34 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:34

موعد صلاة الظهر 12:35 م

موعد صلاة العصر 3:43 م

موعد صلاة المغرب 6:08 م

موعد صلاة العشاء 7:26 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:25

وقت صلاة الظهر 12:27

موعد صلاة العصر 3:38 م

وقت صلاة المغرب 6:03 م

وقت صلاة العشاء 7:19 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:30 ص

موعد صلاة الظهر 12:33 ص

موعد صلاة العصر 46: 3

موعد صلاة المغرب 6:13 م

موعد صلاة العشاء 7:26



