شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن أسعار التطعيمات الوقائية.. الأنفلونزا بــ170 جنيها والحمى بـ450 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل القرار رقم 408 لسنة 2024 بشأن تحديد الخدمات الوقائية التى تقدمها الوزارة وتعديل قيمتها الواردة بالقرار رقم 251 لسنة 2005، كما أن القرار 408 تضمن الأسعار المحدثة للخدمات الوقائية التى يحصل عليها الجمهور التى تتمثل فى التطعيم ضد مرضى الحمى الصفراء بقيمة 450 جنيها والتطعيم ضد الالتهاب السحائى 300 جنيه وتطعيم الأنفلونزا 170 جنيها وتطعيم الكوليرا 80 جنيها وتطعيم شلل الأطفال 80 جنيها.

وتابعت وزارة الصحة والسكان : تم توفير أمصال ضد الالتهاب الكبدى بى لحالات الوخز بالمستشفيات الخاصة 1000 جنيه وتطعيم الجهات الخارجية دون العاملين بالفريق الطبى ضد الالتهاب الكبدى الفيروسى بى 100 جنيه بينما المعرضون للوخز من المجتمع ضد الالتهاب الكبدى الفيروسى بى 100 جنيه للتطعيم 1000 جنيه للمصل بينما أى شخص مقيم فى مصر ويرغب فى تلقى التطعيم ضد الالتهاب الكبدى بى 100جنيه للمصرى و200 جنيه للأجانب وأى شخص يرغب فى السفر ويتلقى تطعيم الكبدى بى 150 جنيها للمصرى و300 جنيه للأجنبى.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان فى تصريحات لليوم السابع: إن وزارة الصحة توفر الخط الساخن 105 لتقديم كافة الاستفسارات حول التطعيمات والامصال المتوفرة بالإضافة إلى التعريف بأماكنها وكذلك الاستفسارات حول الاثار الجانبية وطلب المساعدة والإغاثة والابلاغ عن أى تلوث فى الطعام أو المياه، مشيرا إلى أن الوزارة توفر أكثر من 4700 مكتب صحى يتم دعمة بالتطعيمات كما أن المكاتب تعمل من الثامنة صباحا وحتى الثالثة يوميا مضيفا أن التطعيمات تقدمها وزارة الصحة بأسعار زهيدة مقارنتا بما يباع فى القطاع الخاص مضيفا أن جميع التطعيمات واللقاحات معتمدة من منظمة الصحة العالمية.

وأضاف أن منظومة التطعيمات، دخلت ضمن أعمال التطوير، وتم تشغيلها لتغطى كافة احتياجات القطاع الوقائى بشكل ممكين، مع إظهار البيانات الداعمة لمتخذى القرار من خلال لوحة قيادة داخل مركز القيادة والسيطرة، بغرفة الأزمات المركزية فى وزارة الصحة والسكان.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أشرف عبدالعليم مساعد وزير الصحة والسكان للتحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات، أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تم تدريب 15 ألفا و198 فردا من المشرفين ومدخلى البيانات بمكاتب الصحة، والمتعاملين مع المنظومة الإلكترونية، بالتزامن مع ميكنة خدمات مكاتب الصحة كما أنه يتم تقديم الخدمات الخاصة بشهادات الوفاة وتصاريح الدفن وشهادات الميلاد فى مكاتب الصحة مميكنة وتابع تقدم هذه الخدمات فى جميع انحاء الجمهورية مضيفا أن التطعيمات يتم تسجيلها أيضا وربطها بالرقم القومى.