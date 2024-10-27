شكرا لقرائتكم خبر عن دائرة الأمن فى مكتب نتنياهو تطالب بـ2 مليون شيكل لتعزيز الأمن على منزله والان مع تفاصيل الخبر

قالت القناة الـ 12 الإسرائيلي، إن دائرة الأمن في مكتب رئيس وزراء الاحتلال، بنامين نتنياهو، تطلب مبلغ 2 مليون شيكل لتعزيز الأمن في منزله بمنطق قيساريا، بعد استهدافه من قبل حزب الله بطائرة مسيرة الأسبوع الماضي.

وتعرض منزل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الواقع على شاطئ البحر في منطقة قيساريا المحتلة، لأضرار بعد ضربة بطائرة بدون طيار أعلن حزب الله مسؤوليته عنها.

وفي الوقت الذى تدور معارك ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي، على أكثر من جبهة في غزة ولبنان، استهدفت طائرات مسيرة، صباح السبت الموافق 16 أكتوبر الجاري، منزل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، في مدينة قيساريا المحتلة.

ورغم التأهب الجوي الذي تنفذه إسرائيل، بدعم عسكري كبير من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، تمكنت مسيرة من اختراق أجواء الكيان، ووصلت إلى منزل نتنياهو، وأحدثت دوي انفجار كبير، الأمر الذى أدى إلى إعلان حالة الاستنفار القصوى، وهرعت الشرطة والطائرات والمروحيات في محيط المكان.