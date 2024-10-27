شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء يكشف تفاصيل المرحلة الأولى لتنمية رأس الحكمة وتعويضات الأهالي والان مع تفاصيل الخبر

كشف المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل مُستجدات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة وموقف التعويضات المقررة لأهالي المنطقة.

وقال محمد الحمصانى، إننا نتابع تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة، واجتماع اليوم كان لمتابعة الإجراءات التنفيذية من حيث إجراءات تسليم الأرض للشركة الإماراتية وتعويض المواطنين فى منطقة رأس الحكمة، وعملية تسكينهم فى منطقة شمس الحكمة داخل محافظة مطروح.

وأضاف محمد الحمصانى خلال مداخلة لبرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أن التعويض يكون نقديا وفى نفس الوقت يتم توفير أرض بديلة فى منطقة شمس الحكمة يستطيع المواطن أن يعيد بناء منزل جديد على الأرض الجديدة التى تُمنح له، وكل الجهات تيسر الأمور على المواطنين.

ولفت الحمصانى إلى أن اجتماع اليوم تابع إدخال المرافق لمنطقة شمس الحكمة، وتذليل كل العقبات أمام تسكين المواطنين بها، كما تم متابعة كل تلك الإجراءات التنفيذية والعمل على الالتزام بالترتيبات المحددة، و قاربنا على الانتهاء من المرحلة الأولى وسيتم العمل على المرحلة الثانية.

وأوضح الحمصانى أنه لا يوجد اشتراطات بنائية جديدة، ولكن طبيعة التخطيط العمرانى تقتضى أنه فى بعض الأماكن تكون هناك اشتراطات معينة للبناء لمراعاة الطابع الحضارى للمنطقة.