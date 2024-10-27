شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 500 حالة إشغال خلال حملة مكبرة بشارع الدكتور لاشين بمنطقة فيصل والان مع تفاصيل الخبر

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الأحياء والمراكز بعدم السماح بوجود إشغالات وتعديات المحال والمنشآت التجارية على الطريق العام، لتسهيل حركة سير المواطنين.

وفي هذا الإطار، واستجابة للمواطنين، شن حي الهرم حملة مكبرة لرفع كل التعديات التابعة للباعة الجائلين والمحال التجارية والمطاعم والكافيهات من الطريق العام بشارع الدكتور لاشين بمنطقة فيصل.

وأسفرت الحملة عن رفع 500 حالة إشغال للطريق، شملت (كراسي، واستاندات، ووسائل لعرض المنتجات، وعربات مأكولات)، تم مصادرتها مع تحقيق الانضباط بالشارع، إلى جانب إزالة التندات والبروز والإعلانات المخالفة والحواجز الحديدية، وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق.