شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية الكنيسة بالذكرى الـ12 لتجليس البابا تواضروس الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالذكرى الـ12 لتجليس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على كرسي مارمرقس الرسول ليصبح البطريرك رقم 118 في تاريخ الكنيسة يوم 18 نوفمبر المقبل.

وينظم كورال "شباب الأنبا رويس" التابع لكنائس منطقة الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، احتفالية يوم الجمعة 1 نوفمبر، وذلك بمناسبة الذكرى الـ12 لتجليس البابا، بحضور البابا تواضروس الثاني، وعدد من المطارنة والأساقفة، وتقام الاحتفالية تحت شعار "كن قدوة للمؤمنين"، بمسرح الانبا رويس الساعة 6:30م، ويقدم الكورال مجموعة من الترانيم الروحية.