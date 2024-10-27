شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعلن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة الجيزة، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، حاجتها لشغل بعض الوظائف القيادية.

وأشارت المحافظة في منشورها، إلى أن الوظائف القيادية من المستوى الوظيفي، مدير عام بديوان عام محافظة الجيزة، وهي كالآتي:

- مدير عام الإدارة العامة للأمن.

- مدير عام الإدارة العامة للإحصاء والتقارير، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

ونوهت المحافظة، بأن الإعلان متاح الآن على بوابة الوظائف الحكومية، وكذا البوابة الإلكترونية للمحافظة وحتى 24 / 11 / 2024، ومرفق به كافة الشروط ومتطلبات العمل. وأشارت إلى أن من ينطبق عليه الشروط يمكنه التقدم للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام محافظة الجيزة.



