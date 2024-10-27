شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائري: نعمل مع مصر للتوصل لهدنة تسمح بإدخال المساعدات للفلسطينين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الجزائر عبد المجيد تبون، إن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعانى ويلات إبادة جماعية مكتملة الأركان بشكل يومى، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الرئيس الجزائري، أننا نعمل مع مصر بشأن التوصل إلى هدنة تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، في قصر الاتحادية.

وأجريت مراسم استقبال رسمية لضيف مصر الكريم الرئيس الجزائري، حيث تم عزف النشيد الوطني للبلدين واستعراض حرس الشرف.