شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المجيد تبون: ندعم الاستثمارات بين مصر والجزائر فى مجال الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الجزائر عبد المجيد تبون، إننا ندعم الاستثمارات بين مصر والجزائر في مجال الطاقة، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الرئيس الجزائري، أن العلاقات مع مصر أخوية وقامت على أسس قوية منذ أكثر من 70 عاما.

وعن الأزمة في فلسطين، قال الرئيس الجزائرى، إن الحل هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.