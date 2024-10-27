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عبد المجيد تبون: ندعم الاستثمارات بين مصر والجزائر فى مجال الطاقة

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الجزائر عبد المجيد تبون، إننا ندعم الاستثمارات بين مصر والجزائر في مجال الطاقة، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الرئيس الجزائري، أن العلاقات مع مصر أخوية وقامت على أسس قوية منذ أكثر من 70 عاما.

وعن الأزمة في فلسطين، قال الرئيس الجزائرى، إن الحل هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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