شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الفلسطيني: مصر شريان الحياة لنا.. والموقف الدولي تجاه فلسطين غير مقبول والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور ماجد أبو رمضان، وزير الصحة الفلسطيني، إن الموقف الدولي تجاه فلسطين غير مقبول ولا يريد أن يسترسل أكثر من ذلك، مشيرًا إلى أن الموقف الدولي عليه أن يراجع نفسه، وأن يقف أمام التزاماته التي فرضها القانون الدولي والتي تفرضها الأمم المتحدة.

وأضاف «أبو رمضان»، خلال حوار مع الإعلامية أمل الحناوي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة الأمريكية في حالة تناقض وهذا التناقض ليس وليد اللحظة فهذا موجود منذ قيام إسرائيل، مشيرًا إلى أن الموقف الأمريكي واضح بأنه ينحاز إلى الجانب الإسرائيلي ولكن نريد أن تستجيب واشنطن إلى أصوات الضمير الإنساني لوقف العنف ووقف الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين وأن تنفذ ما تقول إنها تؤمن به.

ووجه وزير الصحة الفلسطيني كلمة شكر وتقدير وعرفان إلى مصر، قائلا : مصر شريان الحياة للفلسطينيين بسبب ما تبذله الدولة المصرية لتوصل إلى حلول بشأن القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

وأشار إلى أن لولا الموقف الواضح من الدولة المصرية بمنع التهجير القسري لكانت إسرائيل قد دفعت جموع المواطنين الفلسطينيين قهرًا وقسرًا إلى خارج قطاع غزة.