شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين إضافيين فى معارك غزة ولبنان والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل جندي احتياط خلال معارك في جنوب لبنان، فيما قتل جندي آخر متأثراً بجراح أصيب بها في قطاع غزة.

وسقط الجندي في لبنان إلى جانب 4 آخرين، كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن سقوطهم في معارك بجنوب لبنان، السبت.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إن "الرقيب أول شاؤول مويال 47 سنة من السامرة سقط في لبنان، والرقيب ملاخي يهودا هراري 22 سنة من ابن شموئيل قتل متأثرا بجراحه قبل نحو 10 أيام في غزة.