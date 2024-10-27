شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: أهنئ الرئيس الجزائرى على فوزه بولاية رئاسية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 27 أكتوبر 2024 06:34 م

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى بنظيره الجزائرى عبد المجيد تبون، خلال مؤتمر صحفي بين الرئيسين.

وقال: "اسمحلي أتقدم لفخامتك بالتهنئة بمناسبة توليك قيادة الجزائر وثقة الشعب الجزائري في فخامتك".

وتابع الرئيس السيسى: "بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين للثورة الجزائرية أهنئ فخامتك والشعب الجزائري بهذه الذكرى العظيمة التي كانت بالنسبة لنا لمصر والمصريين محل إعجاب وتقدير واحترام شديد للشعب الجزائري وتضحياته ونضاله من أجل التحرر، وقدم أكثر من مليون شهيد".

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، في قصر الاتحادية.

وأجريت مراسم استقبال رسمية لضيف مصر الكريم الرئيس الجزائري، حيث تم عزف النشيد الوطني للبلدين واستعراض حرس الشرف.