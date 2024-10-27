شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: إصابة 27 عسكريا فى معارك الجنوب اللبنانى خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 27 أكتوبر 2024 06:28 م

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها، بأن جيش الاحتلال أعلن عن إصابة 27 عسكريا في معارك الجنوب اللبناني خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت القناة أن الصحة الإسرائيلية قالت إن 104 مصابين وصلوا إلى مستشفيات الشمال خلال 24 ساعة.

ونفذ جيش الاحتلال غارة جوية على محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت اجتماعا لقيادات مهمة في حزب الله.

من جانبه قال مسؤول إسرائيلي، إن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في الحرب، مشيراً إلى أن تل أبيب تواصل ملاحقة "حزب الله" اللبناني، حسبما أورد موقع "يديعوت أحرونوت".

