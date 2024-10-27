شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش: الدمار الواسع بسبب عمليات إسرائيل بشمال غزة يجعلان الحياة غير محتملة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قال إن الدمار الواسع والحرمان بسبب العمليات الإسرائيلية بشمال قطاع غزة يجعلان الحياة غير محتملة للفلسطينيين، مضيفا أن محنة المدنيين الفلسطينيين المحاصرين في شمال قطاع غزة لا تطاق.

وأكد جوتيريش أن تأجيل المرحلة الأخيرة من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في شمال قطاع غزة يعرض حياة آلاف الأطفال للخطر، لافتا إلى أن توصيل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة لا يزال يواجه رفضا من إسرائيل باستثناءات قليلة.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

