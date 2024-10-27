شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: إيقاف تشغيل أخر قطار صيفى بين القاهرة ومرسى مطروح الجمعة القادم والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 27 أكتوبر 2024 07:03 م

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 1 / 11 / 2024 تعديل تركيب قطارى 951 / 960 ( القاهرة / بورسعيد والعكس ) ليكون بالتركيب ( 8 عربات ثالثة تهوية ديناميكية) وبنفس جداولهم الحالية.

كما أعلنت الهيئة أنه اعتباراً من الجمعة الموافق 1 / 11 / 2024 سيتم إيقاف تشغيل أخر قطار صيفى بين القاهرة ومرسى مطروح والعكس حيث تقرر إيقاف قطار 939 / 940 ثالثة مكيفة القاهرة / مرسى مطروح ، وقطار 943 / 942 ثالثة مكيفة مرسى مطروح ـ القاهرة على أن يكون آخر أيام تشغيلهم يوم الخميس الموافق 31 / 10 / 2024.

وقالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن ذلك يأتى فى إطار الحرص على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وتنفيذاً لتعليمات المهندس محمد عامر رئيس مجلس الإدارة.