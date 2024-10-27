شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تشارك في المؤتمر العربي الأول للجودة والاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

حضرت المستشارة غادة يونس - نائب رئيس الهيئة ومدير وحدة قضايا الاستثمار - ممثلة عن النيابة الإدارية - فعَّاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والتي خُصِصَت لمناقشة محور "التشريعات والسياسات الداعمة لجودة الاستثمار"، بحضور لفيف من ممثلي الدول العربية والأفريقية.

الجدير بالذكر أن النيابة الإدارية كانت حريصة على إنشاء وحدة قضايا الاستثمار، في إطار أدائها لرسالتها السامية، ودورها الدستوري والقانوني في إرساء دعائم القانون ومكافحة الفساد؛ بما يسهم وبشكل فعَّال في دعم مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال داخل جمهورية مصر العربية.

وفي هذا الصدد تتلقى وحدة قضايا الاستثمار الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتطبيق أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والمشروعات الاستثمارية، وما يمس مناخ الاستثمار، وذلك عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة [email protected]