شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النيابة الإدارية يفتتح دورة تدريب لأعضاء الشئون القانونية بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

افتتح المستشار عبد الراضي صدِّيقْ رئيس هيئة النيابة الإدارية واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، اليوم الأحد، الدورة التدريبية الأولى لأعضاء إدارة الشئون القانونية بمحافظة الدقهلية بعنوان "تنمية المهارات في التحقيق والتصرف" والمقرر عقدها خلال الفترة من 27 حتى 31 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين النيابة الإدارية ومحافظة الدقهلية.

جاء ذلك في حضور المستشار هشام كمال قطب نائب مدير مركز التدريب القضائي، واللواء الدكتور عماد الدين عبد الله سكرتير عام مساعد محافظة الدقهليـة، والدكتورة نيفين أبو المعاطي الباز مدير عام مركز التدريب بالمحافظة.

وقد استهلت فعاليات الجلسة الافتتاحية بكلمة المستشارهشام كمال قطب نائب مدير مركز التدريب القضائي، والتي رحب فيها بالحضور، ونقل لهم تحيات المستشار عبد الراضي صدِّيقْ رئيس الهيئة، وحرص سيادته على تفعيل البروتوكول المبرم بين النيابة الإدارية والمحافظة؛ والذي يهدف لدعم قدرات السادة أعضاء إدارة الشئون القانونية في مجال التحقيق والتصرف وآلياته، وبما يتفق وأحكام القانون.

وقد بدأت فعاليات اليوم الأول للدورة بمحاضرة تحت عنوان "أصول التحقيقات الإدارية والتأديبية" تفضل بإلقائها المستشار الدكتور/ أحمد صقر ــ نائب رئيس الهيئة.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الدورة التدريبية عددًا من المحاضرات يشمل وفقًا للترتيب الزمني:



• "أوجه التصرف في التحقيق التأديبي" والتي تفضل بإلقائها المستشار الدكتورمحمد الحسيني ــ نائب رئيس الهيئة.

• "صياغة المذكرات القانونية" التي تفضل بإلقائها المستشار رامي الجنيدي ـــ الوكيل العام.

• "المآخذ الفنية في التحقيقات الإدارية" التي تفضل بإلقائها الدكتور محمد الأدهم ـ رئيس النيابة.

• "إشكاليات قانون التعاقدات الحكومية" التي تفضل بإلقائها المستشار الدكتور/ هاني جمال الوكيل العام .

• "إشكاليات جرائم العدوان على المال العام" التي تفضل بإلقائها المستشار الدكتور وائل عبد السلام الوكيل العام الأول .

• "الحوكمة ومكافحة الفساد" التي تفضل بإلقائها المستشار الدكتورأيمن فخر الدين ــ الوكيل العام الأول.