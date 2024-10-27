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صفاء أبو السعود تقدم عرضا بعنوان "أكيد تقدر" بحفل إطلاق منصة تمكين

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسين تصوير خالد كامل

الأحد، 27 أكتوبر 2024 03:12 م

قدمت الفنانة صفاء أبو السعود عرضا بعنوان "أكيد أقدر"، خلال حفل إطلاق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مبادرة "تمكين" لدمج ذوي الهمم بالجامعات المصرية بالتعاون مع حملة مانحي الأمل العالمية للتوعية بخدمات وحقوق وواجبات الطلاب تجاه ذوي الهمم في الجامعات المصرية، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات وقيادات الوزارة اليوم الأحد.


ووجهت صفاء أبو السعود الشكر لوزير التعليم العالى الدكتور محمد أيمن عاشور، لإطلاقه مبادرة تمكين جديد لأمل جديد لدعم ذوى الهمم، موضحة أنها مسئولة عن حملة مانحى الأمل وهى حملة عالمية يشارك فيها 23 دولة حول العالم منها فرنسا وإيطاليا، قائلة: مبادرة مانحى الأمل مع مبادرة تمكين سنكون مع بعض أقوى.


ومنصة تمكين هى منصة كبيرة للطلاب لمواجهة تحديات الحياة ووعيهم بحقوقهم ورفع الوعى لديهم وتعزيز بيئة أكثر شمولية للطلاب ذوى الهمم.

الجدير بالذكر أن جامعة القاهرة بها  20 مركزا لتقديم خدمات ذوى الهمم حيث تعمل هذه المراكز على تقديم الخدمات المتكاملة للطلاب ذوى الهمم، بالجامعة.


 

حفل منصة تمكين (1)
الفنانة صفاء أبو السعود

 

حفل منصة تمكين (2)
حفل منصة تمكين 

 

حفل منصة تمكين (3)
حفل منصة تمكين 

 

حفل منصة تمكين (4)
صفاء أبو السعود

 

حفل منصة تمكين (5)
حفل منصة تمكين

 

حفل منصة تمكين (6)
الفنانة صفاء ابو السعود ووزير التعليم العالى

 

حفل منصة تمكين (7)
فقرات استعراضية

 

حفل منصة تمكين (8)
حفل منصة تمكين 

 

حفل منصة تمكين (9)
جانب من العرض

 

حفل منصة تمكين (11)
حفل منصة تمكين 

 

حفل منصة تمكين (12)
منصة تمكين 

 

حفل منصة تمكين (14)
الحضور

 

حفل منصة تمكين (15)
حفل منصة تمكين 

 

حفل منصة تمكين (16)
حفل منصة تمكين 

 

حفل منصة تمكين (17)
الطالبات خلال الحفل

 

حفل منصة تمكين (18)
حفل منصة تمكين

 

حفل منصة تمكين (19)
الحضور

 

حفل منصة تمكين (20)
مشاركة الطلاب ذوى الهمم

 

حفل منصة تمكين (21)
حفل منصة تمكين 

 

حفل منصة تمكين (22)
حفل منصة تمكين 

 

حفل منصة تمكين (23)
الحضور

 

حفل منصة تمكين (24)
حفل منصة تمكين 

 

حفل منصة تمكين (25)
حفل منصة تمكين

 

حفل منصة تمكين (26)
حفل منصة تمكين
حفل منصة تمكين (27)
حفل منصة تمكين 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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