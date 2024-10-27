شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء أبو السعود تقدم عرضا بعنوان "أكيد تقدر" بحفل إطلاق منصة تمكين والان مع تفاصيل الخبر

قدمت الفنانة صفاء أبو السعود عرضا بعنوان "أكيد أقدر"، خلال حفل إطلاق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مبادرة "تمكين" لدمج ذوي الهمم بالجامعات المصرية بالتعاون مع حملة مانحي الأمل العالمية للتوعية بخدمات وحقوق وواجبات الطلاب تجاه ذوي الهمم في الجامعات المصرية، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات وقيادات الوزارة اليوم الأحد.



ووجهت صفاء أبو السعود الشكر لوزير التعليم العالى الدكتور محمد أيمن عاشور، لإطلاقه مبادرة تمكين جديد لأمل جديد لدعم ذوى الهمم، موضحة أنها مسئولة عن حملة مانحى الأمل وهى حملة عالمية يشارك فيها 23 دولة حول العالم منها فرنسا وإيطاليا، قائلة: مبادرة مانحى الأمل مع مبادرة تمكين سنكون مع بعض أقوى.



ومنصة تمكين هى منصة كبيرة للطلاب لمواجهة تحديات الحياة ووعيهم بحقوقهم ورفع الوعى لديهم وتعزيز بيئة أكثر شمولية للطلاب ذوى الهمم.

الجدير بالذكر أن جامعة القاهرة بها 20 مركزا لتقديم خدمات ذوى الهمم حيث تعمل هذه المراكز على تقديم الخدمات المتكاملة للطلاب ذوى الهمم، بالجامعة.







الفنانة صفاء أبو السعود



حفل منصة تمكين



حفل منصة تمكين



صفاء أبو السعود



حفل منصة تمكين



الفنانة صفاء ابو السعود ووزير التعليم العالى



فقرات استعراضية



حفل منصة تمكين



جانب من العرض



حفل منصة تمكين



منصة تمكين



الحضور



حفل منصة تمكين



حفل منصة تمكين



الطالبات خلال الحفل



حفل منصة تمكين



الحضور



مشاركة الطلاب ذوى الهمم



حفل منصة تمكين



حفل منصة تمكين



الحضور



حفل منصة تمكين



حفل منصة تمكين



حفل منصة تمكين