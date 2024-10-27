شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء إعلاميون بقمة الإبداع يؤكدون أهمية استخدام الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اليوم، جلسة حوارية بقمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي التي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تحت عنوان " الإعلام والابتكار"، والتي شارك فيها عدد من الأكاديميين، من بينهم الدكتورة ليلى عبد المجيد، العميد الأسبق لكلية الإعلام، والدكتورة منى الحديدي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور أشرف جلال عميد كلية الإعلام بجامعة السويس، والدكتور سامي الشريف، أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية والكاتب الصحفي خالد البرماوى.

وأكد الحضور على أهمية اعتماد التكنولوجيا في العمل الإعلامي، مشددين على اهمية تحرى الدقة عند نشر الاخبار، في ضوء العديد من المستجدات التي تتسم بحساسيتها الكبيرة وتداعياتها في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة بأسرها.

وأضافوا في الجلسة الحوارية، أن الإعلام عليه دور كبير في مواجهة تلك الشائعات، ولكن عليه أولا تحسين صورته لدى المشاهد والتمتع بالمصداقية والشفافية لأنها أقصر الطرق لوقف سيل الشائعات في مصر.

وأكدوا على اهمية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى في مجال الإعلام، في ضوء ما تتطلبه مقتضيات العصر، مشددة على اهمية تطوير القدرات لدى الشباب في هذا المجال

وأوضح المشاركون، أن استخدام الفضاء الإلكتروني أصبح يشغل العالم كله لاسيما في مجال الدعوة، والفضاء الإلكتروني أثر تأثيرًا مباشرًا وقويًّا في مجالات الحياة.

وأوضحوا ان هناك ضرورة ملحة لوجود مدونة أخلاقية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام ،موضحا أنه انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي التزييف العميق للأخبار ونشر الشائعات ،حيث إن العديد من الخلايا الإلكترونية وظفت الذكاء الاصطناعي بطريقة سلبية في العديد من الاستخدامات.