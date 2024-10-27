شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارت.. وزير الصحة: وصول خدمات مبادرة بداية منذ انطلاقها لـ71.5 مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم.

وزير التموين يعين الدكتورة هبة السيد رئيسا لجهاز تنمية التجارة الداخلية

وزارة التموين تحظر على الشركات المنتجة والمستوردة إخفاء السلع عن التداول

وزير التموين يستعرض خطة توطين صناعة صوامع الحبوب في مصر

وزير الصحة: وصول خدمات المبادرة الرئاسية بداية منذ انطلاقها لـ71.5 مليون خدمة

وزير الزراعة الإيطالي: مصر علمت العالم الزراعة

وزير الأوقاف: اللغة العربية أمنٌ قومى وهى حصن وبداية للنهضة ومدخل لصناعة الحضارة

وزيرة التضامن تتابع الخطوات التنفيذية لتدشين منظومة الشكاوى الموحدة بالوزارة

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يفتتحان حديقة الفيروز بالمقطم

وزارة الزراعة: هناك أراضٍ كثيرة بمصر تصلح لزراعة الزيتون خاصة في سيناء

وزير الأوقاف: اللغة العربية "أمن قومى" والبعد عنها يفتح الباب للإلحاد والإرهاب

وزير التعليم يتابع انتظام الدراسة والاختبارات الشهرية فى بعض مدارس البحيرة.

وزير التعليم العالى يرأس الاجتماع التنسيقى لتنظيم المنتدى الدولى لمكتبة الإسكندرية

الزراعة: إنشاء مجلس نوعي للزيتون.. ومصر الأولى في الإنتاج والتاسع في التصدير

وزارة الرى: الانتهاء من تنفيذ 73% من مشروع المسار الناقل لمحطة الدلتا الجديدة

اليوم.. وزارة الأوقاف: انعقاد مجلس الحديث الرابع لقراءة كتاب صحيح البخاري

وزارة التعليم العالي تطلق مبادرة تمكين لدمج ذوى الهمم بالجامعات المصرية

اليوم.. وزير الأوقاف يفتتح الموسم الثقافي الجديد بمسجد الرحمن الرحيم