شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يفتتح أعمال تطوير المركز التكنولوجي بحى الوايلي والان مع تفاصيل الخبر

افتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أعمال تطوير ورفع كفاءة المركز التكنولوجي بحى الوايلي والتى تمت بالمشاركة مع المجتمع المدنى.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المركز الذى تمت إقامته فى إطار المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لانشاء مراكز لتطوير الخدمات وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة للمواطنين يتوفر به أحدث التقنيات التكنولوجيـة لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات ، بالإضافة إلى المساهمة في إستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولا الى رضاء المواطنين .

وأكد محافظ القاهرة على أهمية دور المجتمع المدني ممثلا فى الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال فى مشاركة المحافظة فى تنفيذ مخططاتها التنموية ، وتنفيذ مبادرات تستهدف خدمة المجتمع واحداث تغيير به من أجل رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وتابع محافظ القاهرة خلال الجولة الخدمات والتيسيرات التى يقدمها المركز للمواطنين من بينها استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء طبقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتيسير على المواطنين فى ملف التصالح على مخالفات البناء كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة .

ووجه محافظ القاهرة بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

كما وجه محافظ القاهرة بتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام ، مؤكدً أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ، ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حى على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة التعاون مع المواطنين من خلال شرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء ، مع نشر اللوحات الارشادية والبانرات التى توضح هذه الطلبات بجميع المراكز التكنولوجية .

كما تابع محافظ القاهرة خلال زيارته للمركز اختصار اجراءات استخراج رخصة البناء مما يسهل على المواطنين، ويؤدى إلي اختصار الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج رخصة البناء.

شهد الافتتاح اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، وعدد من قيادات المحافظة .



محافظ القاهرة خلال الجولة



محافظ القاهرة خلال زيارته للمركز



محافظ القاهرة يفتتح أعمال تطوير المركز التكنولوجي بحى الوايلي