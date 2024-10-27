شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: إطلاق مبادرة تمكين بـ7 أقاليم والنهاية فى ديسمبر بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور، أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، إننا فى حاجة إلى مثل هذه المبادرات للتعرف على الأمل والقصص الموجود لدى ذوى الهمم ومانحى الأمل، جاء ذلك خلال حفل إطلاق مبادرة تمكين لدمج ذوى الهمم.



وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك 20 جامعة لديها مراكز متميزة تمنح الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة احتياجاتهم، وهناك 7 مراكز أخرى فى الطريق لتكون جميع الجامعات بها مراكز تمنح ذوى الهمم احتياجاتهم، مضيفا أن هناك مبادرة رئاسية فى استراتيجية وزارة التعليم العالي اسمها تحالف وتنمية لرعاية ذوى الهمم وما يحدث اليوم جزء منها موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، وكل إقليم يحدث تحالف بين الجامعات ومؤسسات الدولة وهم 7 مبادرات يتم إطلاقها فى الإقليم السبعة واليوم تم إطلاق تحالف القاهرة الكبرى وسوف تتحرك المبادرة إقليما، ونهايتها ستكون فى محافظة الأقصر فى شهر ديسمبر المقبل يحضرها ذوى الهمم وستكون من أكبر المبادرات التى سيحضرها طلاب من ذوى الهمم ووقتها سيكون هناك ممثلين من جامعات دولية لحضور هذه المبادرة فى محافظة الأقصر.