شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعدل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 27 أكتوبر 2024 03:19 م

أعلنت هيئة السكة الحديد عن إجراء بعض التعديلات فى ترکیب بعض القطارات على خط القاهرة الزقازيق الإسماعيلية بورسعيد وشملت عدد قطارين أرقام 951 / 960 القاهرة / بورسعيد وبالعكس وتضمن تعديل تركيب القطارين كالآتى:

اعتبارا من 1 نوفمبر 2024 يتم تعديل تركيب قطار رقم 951 على خط القاهرة / بورسعيد وقطار رقم 960 على خط بورسعيد / القاهرة من عربات محسنة إلى عربات روسى تهويه ديناميكة .