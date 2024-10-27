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السكة الحديد تعدل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة بورسعيد

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوي

الأحد، 27 أكتوبر 2024 03:19 م

أعلنت هيئة السكة الحديد عن إجراء بعض التعديلات فى ترکیب بعض القطارات على خط القاهرة الزقازيق الإسماعيلية بورسعيد وشملت عدد قطارين أرقام 951 / 960 القاهرة / بورسعيد وبالعكس وتضمن تعديل تركيب القطارين كالآتى:

اعتبارا من 1 نوفمبر 2024 يتم تعديل تركيب قطار رقم 951 على خط القاهرة / بورسعيد وقطار رقم 960 على خط بورسعيد / القاهرة من عربات محسنة إلى عربات روسى تهويه ديناميكة .


تعديل تركيب قطارين

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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