شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: نعيش حاليا عصرا ذهبيا لحقوق ذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد سامى رئيس جامعة القاهرة، إنه فى عام 2000 حصل على درجة الدكتوراة وكلف وقتها من عميد كلية الحقوق بامتحان الطلاب ذوى الهمم عام 2001، موضحا أن أحد هؤلاء الطلاب واسمه جاسر كان معاقا فى القدمين واليدين وكانت والدته تساعده فى الجلوس على الكرسى المتحرك وكان يشعر بالتعب، متابعا: لما كنت بامتحن الطلاب كان جاسر من المتفوقين وكان يحصل على الدرجات النهائية التى لا يحصل عليها زملاؤه الأصحاء، وفى إحدى الأيام كنت أنتظر أن أمتحن جاسر ولكن تفاجأت أن الله توفاه، مؤكدا وقتها قام بعمل وإعداد بحث علمى لحقوق ذوى الهمم بعنوان حقوق ذوى الهمم بين الواقع والقانون، مضيفا أن القانون وقتها صدر فى أواخر السبعينيات وكان القانون لا يمنح الحقوق لذوى الهمم بشكل كامل ثم قام بتأليف كتاب وتم اهدائه لجاسر.

وتابع رئيس جامعة القاهرة: هذا الكتاب تم بيع نسخ كبيرة منه، لإيمانى بحقوق ذوى الهمم، قائلا: لدى يقين أن هذا الكتاب هو اللى جعلنى حاليا رئيساً لجامعة القاهرة، متابعا: نعيش حاليا فى العصر الذهبى لحقوق أصحاب ذوى الهمم موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا: أقول هذا الكلام وانا متتبع المراحل التاريخية لقانون ذوى الهمم أو ذوى الاحتياجات الخاصة، كما وجه الشكر لوزارة التعليم العالي لإطلاق مبادرة تمكين لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة.

من جانبه قال أنور الكمونى، لاعب التنس والذى عاد للتصنيف العالمى للتنس بعد إصابته بفشل فى النخاع العظمى، إنه توقف 3 سنوات عن ممارسة لعبة التنس بسبب مرضه، مضيفا أنها فى يوم من الأيام أشار إليه الأطباء بضرورة أن يحدث بتر فى يده ولكنه اتخذ قرارا بعد بتر يده، وهنا حدثت المعجزة من عند ربنا، مشيراً إلى أنه انعم ربنا عليه بالشفاء بعد رحلة شاقة وصعبة من المرض، مؤكدا على أن المرض الحقيقى هو الاكتئاب والتوقف وليس المرض الجسدى، متابعا: بعد تماثله للشفاء بدأ يمارس لعبة التنس مرة أخرى وشارك فى بطولات محلية بدولة إسبانيا ثم عاد مرة أخرى للتصنيف العالمي للتنس، ثم شارك فى حملة مانحى الأمل بعد أن طلبت منه بعض الأشخاص والمؤسسات الدولية بالحديث عن مسيرته ومرضه وكيف عادل الأمل إليه مرة أخرى بعد أن كاد أن يفقد حياته بسبب الكانسر.

وأوضح خلال كلمه له بحفل إطلاق مبادرة تمكين لدمج ذوى الهمم بمشاركة وحضور وزير التعليم العالى الدكتور محمد أيمن عاشور ورؤساء الجامعات، إنه فخور بمشاركته وأنه جزء من حملة مانحى الأمل العالمية.