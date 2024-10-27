شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الهابيتات: أسبوع القاهرة الحضري فرصة مميزة للتعريف بزخم التنمية الحضرية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

أشاد أحمد رزق ممثل موئل الأمم المتحدة "الهابيتات" فى مصر بالتعاون المستمر مع الحكومة المصرية فى دعم التنمية الحضرية، موضحا أن الهدف من أسبوع القاهرة الحضرى والفعاليات التى ستقام خلاله لتعريف المشتركين والزوار وأهالينا بالزخم والفرص المميزه التى تحتضنها القاهرة، وسيشهد اسبوع القاهرة الحصرى أكثر من 15 فعالية فى موضوعات وأماكن مختلفة نطلقها تنطلق اليوم من متحف الحضارة وهناك فعاليه كبرى هامة 1 نوفمبر يالمتحف المصرى الكبير والذى سيتم من خلاله مناقشات وتاريخ العمران فى مصر وسنتناول العديد من الفعاليات التفاعلية من الصناعات اليدوية بمشاركة الشباب جاء ذلك فى كلمته خلال انطلاق اسبوع القاهرة الحضرى اليومً من المتحف الحضري.

واضاف رزق انه سيتألف أسبوع القاهرة الحضرى من أنشطة وتجارب مختلفة، تتراوح بين المعارض الحضرية جوالات فى المدينة وسيكون احتفاليًا وشاملًا وغنيًا بالانشطة والأعمال الإبداعية والفعاليات التشاركية وتتبع ذلك فعالية فى 1 نوفمبر فى المتحف المصرى الكبير (GEM) تشمل حوارات متنوعة، وافتتاح معرض خاص عن الاستدامة بالقاهرة بين الماضى والحاضر والمستقبل يليها عرض فني. يشمل اليوم التالى فعاليات فى "Founder Spaces" فى قلب القاهرة فى 2 نوفمبر. سيكون هناك يوم احتفالى يتضمن العديد من الفاعليات والجلسات والمنتديات الحوارية، وسرد قصص القاهرة لإشراك جميع الزوار. وسيُختتم الأسبوع فى 3 نوفمبر فى موقع "الأسمرات" الذى يمثل إرث تطوير الأماكن العامة، حيث سيتم الاحتفال بإطلاق مشروع الإرث الخاصة باستضافة القاهرة للمنتدى الحصرى العالمى فى منطقة الاسمرات، وورشة عمل فنية للأطفال يشيد بالتعاون المستمر مع القاهرة فى مجال التنمية الحضرية

حيث أطلق مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية فى مصر بالتعاون مع محافظة القاهرة اليوم الاحد 27 اكتوبر "أسبوع القاهرة الحضري" وذلك فى إطار فعاليات المنتدى الحضرى العالمى الثانى عشر الذى تستضيفه مصر فى نوفمبر القادم.



تم إطلاق أسبوع القاهرة الحضرى من المتحف الوطنى للحضارة المصرية، حول "الاستدامة فى الفن من الحضارة المصرية القديمة إلى عصرنا الحديث" بحضور عدد من الوزراء ومحافظ للقاهرة والمسؤولين ورانيا هدية المدير الاقليمى لبرنامج موئل الامم المتحدة الهابيتات واحمد رزق مدير مكتب مصر الهابيتات والينا بانوفا الممثل المقيم للامم المتحدة فى مصر .

ووفق الهابيتات يستكشف الحدث الإرث الدائم للفن المستدام عبر آلاف السنين ودوره المحورى فى تشكيل المدن المستدامة والمجتمعات اليوم. ويتناول الحدث موضوعات من عظمة مصر القديمة إلى المناظر الطبيعية الحضرية المعاصرة، حيث أن الفن بمثابة وسيلة للتعبير والحفظ والابتكار. فيما سيقوم الحضور بجولة فى المتحف ويقدم الأسبوع الحضرى مجموعة من الفعاليات المعنية بالتنمية الحضرية، ويشجع المنتدى الحضرى والعالمى هذا العام المشاركين على التفكير واستكشاف الأبعاد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية للحياة الحضرية.

راندا فؤاد الفنانة التشكيلية ورئيسة المنتدى الإعلامى العربى للبيئة والتنمية أكدت " نسبق الاتجاه العالمى فى ربط الفن بالتنمية والتأكيد على فن اعادة التدوير والتوعيه بالمناخ مشيرة لدينا ٨٠ سفير وسفيره للفن المستدام مؤكده انه يتم العمل من خلال مبادرات بداية وابدا للفن المستدام من خلال اعادة تدوير المتبقى من مواد البناء مشدده على مشاركه الشباب فى مختلف المحافظات للمشاركه فى المبادرات الفنيه للتوعيه بالتنمية المستدامة مشيدة بالتعاون المستمر مع الهابيتات فى مجال التنميه المستدامة.