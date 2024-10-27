شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أسبوع القاهرة الحضرى بحضور وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

انطلق منذ قليل، أسبوع القاهرة الحضري، الذى تنظمه محافظة القاهرة ضمن فعاليات المنتدى الحضرى العالمى والذي تستضيفه مصر نوفمبر المقبل، وذلك المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.

وحضر منذ قليل الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، الدكتورة غادة والى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا حالياً، ووزيرة التضامن الاجتماعي المصرية سابقاً، وسها جندى وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة.

وسيتألف أسبوع القاهرة الحضري من أنشطة وتجارب مختلفة، تتراوح بين المعارض الحضرية جوالات في المدينة.

وسيكون احتفاليًا وشاملًا وغنيًا بالانشطة والأعمال الإبداعية والفعاليات التشاركية. ويبدأ أسبوع القاهرة الحضري فعالياته بحدث هام في 27 أكتوبر في المتحف الوطني للحضارة المصرية حول "الاستدامة في الفن من الحضارة المصرية القديمة إلى عصرنا الحديث"، حيث يستكشف الحدث الإرث الدائم للفن المستدام عبر آلاف السنين ودوره المحوري في تشكيل المدن المستدامة والمجتمعات اليوم. ويتناول الحدث موضوعات من عظمة مصر القديمة إلى المناظر الطبيعية الحضرية المعاصرة، حيث إن الفن بمثابة وسيلة للتعبير والحفظ والابتكار. فيما سيقوم الحضور بجولة في المتحف.

تتبع ذلك فعالية في 1 نوفمبر في المتحف المصري الكبير (GEM) تشمل حوارات متنوعة، وافتتاح معرض خاص عن الاستدامة بالقاهرة بين الماضي والحاضر والمستقبل يليها عرض فني. يشمل اليوم التالي فعاليات في "Founder Spaces" في قلب القاهرة في 2 نوفمبر. سيكون هناك يوم احتفالي يتضمن العديد من الفاعليات والجلسات والمنتديات الحوارية، وسرد قصص القاهرة لإشراك جميع الزوار. وسيُختتم الأسبوع في 3 نوفمبر في موقع "الأسمرات" الذي يمثل إرث تطوير الأماكن العامة، حيث سيتم الاحتفال بإطلاق مشروع الإرث الخاصة باستضافة القاهرة للمنتدي الحصري العالمي في منطقة الاسمرات، وورشة عمل فنية للأطفال.