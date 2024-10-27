شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يستعرض خطة توطين صناعة صوامع الحبوب في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية يانوش موسيالسكى الرئيس التنفيذى لشركة فيروم مصر للصوامع والتخزين لبحث خطط توطين صناعة صوامع الحبوب بمصر بحضور اللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، و كريم سامى - رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت مصر، والدكتور أشرف صادق الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصوامع، واحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمى للوزارة، والمهندس رفقى كامل المدير التنفيذى لتطوير الاعمال شركة سامكريت للصوامع، واللواء خالد منصور مدير عام الشئون المالية والإدارية شركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص وزير التموين والتجارة الداخلية على تنفيذ إستراتيجية الوزارة لتوطين صناعة الصوامع بمصر بالتعاون مع شركة فيروم البولندية، مؤكدا أهمية تبادل الخبرات مع الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، مع ضرورة العمل على تعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص في ملفات وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تعمل على تشجيع الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص في كل الملفات والمشروعات، وشدد الوزير ان الوزارة تقدم كل الدعم للمستثمرين وتذليل كافة العقبات أمامهم في إطار سياسة وزارة التموين والتجارة الداخلية للتحالف مع القطاع الخاص في مختلف المجالات.

كما تم بحث الاجراءات التنفيذية لإنشاء المصنع الجديد الخاص بتوطين صناعة الصوامع في مصر لما له من أهمية كبيرة في توطين هذه الصناعة الحيوية وبما يساهم في زيادة السعات التخزينية للحبوب وخاصة الاقماح.