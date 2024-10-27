شكرا لقرائتكم خبر عن وكيلة كلية اللغة بالأكاديمية العربية بقمة الإبداع تؤكد أهمية خلق إعلام مبدع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة سالي جاد، وكيلة كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أهمية خلق إعلام مبدع يبني عقولًا واعية قادرة على التمييز، خاصة في تلك الفترة العصيبة التي يعيشها مجتمعنا العربي.

وشددت الدكتورة سالي جاد، خلال فعاليات قمة الإبداع الإعلامي للشباب التي انطلقت اليوم الأحد، على أهمية وحيوية الدور الذي يلعبه الإعلام وتأثيره في صناعة الوعي وتشكيل الرؤية من خلال مناقشة القضايا الكبرى في مجال الإعلاميات وتبادل الخبرات على نحو يعزز ويطور مهارات شباب الإعلاميين.

وأضافت أن القمة حظيت باهتمام كبير على المستويين الداخلي والخارجي، كما انبثقت عنها مسابقة إبداعية وجدت اهتمامًا كبيرًا وتفاعلًا عكس نبض أهمية المسابقة، وقد شارك أكثر من أربعين كلية من داخل مصر ومن وطننا العربي الحبيب، بل فتحت المسابقة أبوابها لكل مبدع عربي من شبابنا الإعلامي لتكون ثمرة وتفعيلًا لشعار القمة "إعلام يلهم.. شباب يبدع".