شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يعلن افتتاح حديقة الأندلس الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن اختيار القاهرة لاستضافة المنتدى الحضرى العالمى، يؤكد مكانتها الكبيرة، حيث أن المنتدى يعد ثانى أكبر حدث تنظمه الأمم المتحدة.

وأضاف محافظ القاهرة خلال انطلاق اسبوع القاهرة الحضرى، المقام حاليا بالمتحف القومى للحضارة، أن ما شهدته القاهرة فى الفترة الماضية يؤكد اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للسكان، مشيرا إلى أنه كان نصف مناطق القاهرة كانت عشوائية وتم توفير حياة أدمية لكل سكانها.

وأعلن محافظ القاهرة انه سيتم افتتاح حديقة الأندلس بعد تطويرها، فى اليوم الأول للمنتدى الحضرى العالمى، مشيرا إلى أن الأيام القادمة سيتم تنظيم عدد من الفاعليات منها سباق الدرجات الجمعة القادمة وعدد من الزيارات بعدة مناطق مثل الأسمرات والفواخير وغيرها.

وانطلق منذ قليل، أسبوع القاهرة الحضري، الذى تنظمه محافظة القاهرة ضمن فعاليات المنتدى الحضرى العالمى والذي تستضيفه مصر نوفمبر المقبل وذلك المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.

وحضر منذ قليل الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، الدكتورة غادة والى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا حالياً، ووزيرة التضامن الاجتماعي المصرية سابقاً، وسها جندى وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة.

وسيتألف أسبوع القاهرة الحضري من أنشطة وتجارب مختلفة، تتراوح بين المعارض الحضرية جوالات في المدينة.

وسيكون احتفاليًا وشاملًا وغنيًا بالانشطة والأعمال الإبداعية والفعاليات التشاركية. ويبدأ أسبوع القاهرة الحضري فعالياته بحدث هام في 27 أكتوبر في المتحف الوطني للحضارة المصرية حول "الاستدامة في الفن من الحضارة المصرية القديمة إلى عصرنا الحديث"، حيث يستكشف الحدث الإرث الدائم للفن المستدام عبر آلاف السنين ودوره المحوري في تشكيل المدن المستدامة والمجتمعات اليوم. ويتناول الحدث موضوعات من عظمة مصر القديمة إلى المناظر الطبيعية الحضرية المعاصرة، حيث إن الفن بمثابة وسيلة للتعبير والحفظ والابتكار. فيما سيقوم الحضور بجولة في المتحف.

تتبع ذلك فعالية في 1 نوفمبر في المتحف المصري الكبير (GEM) تشمل حوارات متنوعة، وافتتاح معرض خاص عن الاستدامة بالقاهرة بين الماضي والحاضر والمستقبل يليها عرض فني. يشمل اليوم التالي فعاليات في "Founder Spaces" في قلب القاهرة في 2 نوفمبر. سيكون هناك يوم احتفالي يتضمن العديد من الفاعليات والجلسات والمنتديات الحوارية، وسرد قصص القاهرة لإشراك جميع الزوار. وسيُختتم الأسبوع في 3 نوفمبر في موقع "الأسمرات" الذي يمثل إرث تطوير الأماكن العامة، حيث سيتم الاحتفال بإطلاق مشروع الإرث الخاصة باستضافة القاهرة للمنتدي الحصري العالمي في منطقة الاسمرات، وورشة عمل فنية للأطفال.