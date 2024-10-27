شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الثقافي الأرثوذكسي يعقد ندوة "المنظومة الصحية في مصر: الواقع والمأمول" والان مع تفاصيل الخبر

يقيم المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ندوة بعنوان "المنظومة الصحية في مصر: الواقع والمأمول"، برعاية قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ونيافة الأنبا إرميا، الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.

وذلك بمشاركة نخبة من المفكرين والمثقفين، د. عادل العدوي وزير الصحة الأسبق، د. صلاح الغزالي حرب الكاتب ووكيل كلية الطب الأسبق، ويدير الصالون الكاتب أ. هاني لبيب رئيس تحرير "مبتدا".

تُعقد الندوة يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر الجاري، في تمام 7 مساءً، بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بالأنبا رويس بالعباسية، في حضور نخبة من الشخصيات العامة والمثقفين.

وكان قد اطلق المركز، المؤتمر السنوي "مجمع نيقية.. كتابيًا.. تاريخيًا.. سياسيًا.. قانونيًا"، واختلف الموضوعات التي شمل عليها المؤتمر، ومنها موضوع خطورة فهم الآيات والمتكلم فيها الأنبا بنيامين، وموضوع البابا ألكسندروس والمتكلم الأنبا إرميا، وتفسير الإيمان النيقاوي للأنبا رافائيل، وجهاد أثناسيوس في حفظ العقيدة للأنبا ديفيد، بالإضافة إلى بعض الموضوعات المختلفة الأخرى.