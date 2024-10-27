شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تزيل 57 كشكا وفاترينة وحواجز مخالفة بشارع عسران عبد النعيم والان مع تفاصيل الخبر

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وفي هذا الإطار، نفذ حي إمبابة بالتعاون مع شرطة المرافق حملة مكبرة لإزالة التعديات على الطريق العام في شارع عسران عبد النعيم بعزبة الصعايدة، وذلك في إطار أعمال التطوير الجاري تنفيذها بذلك القطاع، إذ تم إدراج الطريق للتطوير ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري واستجابة لشكاوى المواطنين لوجود عدد من الأكشاك المخالفة متعدية على أرصفة المشاة.

واطلع المحافظ، على نتائج الحملات التي أسفرت عن إزالة 57 كشك وفاترينة وتاندة وحاجز أسمنتي مقام بالمخالفة ومتعدي على حرم الطريق العام وخط التنظيم ويحدثون إشغالًا للطريق العام وإعاقه لحركة سير المواطنين والمركبات.

وتابع محافظ الجيزة، جهود حي العمرانية في رفع الإشغالات والتعديات من الطريق العام بشوارع الثلاثيني وناصر الثورة، والتي أسفرت عن رفع 250 حالة إشغال مع تيسير حركة سير المواطنين.

وشدد محافظ الجيزة، على ضرورة المرور الدورى للمواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات جديدة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.



محافظة الجيزة تزيل أكشاك وحواجز مقامة بالمخالفة بشارع عسران عبد النعيم



إزالة الإشغالات والتعديات بشارع عسران عبد النعيم في إمبابة