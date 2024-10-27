جوالة جامعة حلوان تنظم كرنفالا احتفالا بذكرى انتصارات حرب أكتوبر

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القاهرة - سامية سيد - نظمت إدارة الجوالة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بـ جامعة حلوان كرنفالاً احتفالاً بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بمشاركة 15 كلية من كليات الجامعة.

أقيم الاحتفال تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

شملت المشاركة كليات الفنون الجميلة، الطب، الصيدلة، الاقتصاد المنزلي، التربية، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا والتعليم، التربية الفنية، التمريض، الفنون التطبيقية، الخدمة الاجتماعية، الحقوق، التجارة، علوم الرياضة للبنين، والآداب.

أكد الدكتور السيد قنديل أن حرب أكتوبر تجسد نموذجاً مشرفاً لحب المصريين وولائهم لوطنهم واستعدادهم للتضحية بأرواحهم فداءً له.

وأضاف أن الحرب لم تكن مجرد معركة لاسترداد الكرامة وتحقيق النصر العسكري على إسرائيل، بل كانت اختباراً حاسماً لقدرة الشعب المصري على تجاوز محنته، ومهدت الطريق لتحرير واسترداد باقي الأراضي المصرية التي احتلها العدو الإسرائيلي.

وقد اوضح الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس جامعة حلوان، حرص الجامعة على تنظيم الفعاليات الطلابية التي تعزز الولاء والانتماء الوطني لدى الطلاب.

وأشار إلى أهمية تعريف الأجيال الجديدة بتاريخ مصر وبطولات قواتها المسلحة التي تمثل درع الوطن وحصنه المنيع.

ودعا الدكتور رفاعي الطلاب إلى استلهام روح أكتوبر في تعزيز الوحدة الوطنية والعمل الجاد من أجل رفعة الوطن وتقدمه، مشدداً على دور الشباب في مواصلة مسيرة البناء والتنمية.

بدأت فعاليات الاحتفال بطابور عرض للكليات المشاركة، حيث انطلق الموكب من البوابة الرئيسية للجامعة وصولاً إلى المكتبة المركزية. وافتُتحت المراسم رسمياً بتحية العلم المصري وعزف السلام الوطني.

وعقب الجلسة الافتتاحية، قدمت الكليات المشاركة عروضاً متنوعة تضمنت استعراضاً لأبرز الكتب التي وثّقت انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وقدم الطلاب عروضاً تناولت سير عدد من أبطال الملحمة التاريخية وبطولاتهم. واختُتمت الفعاليات بمسابقة الملصق الفني التي جسدت إبداعات الطلاب في توثيق انتصارات أكتوبر بالفن التشكيلي.

وفي مسابقة عرض الكتاب، قدم الطلاب استعراضاً لثمانية كتب تناولت حرب أكتوبر المجيدة، حيث عرض الطالب محمد محمود محمد من كلية التمريض كتاب "السادات بطل الحرب والسلام"، وقدم الطالب مؤمن محمد رجب من كلية الطب كتاب "الشهيد".

وعرضت الطالبة ندى أحمد محمود من كلية التربية "الندوة الدولية لحرب أكتوبر"، بينما قدمت الطالبة شروق أيمن عبد السلام من كلية الآداب كتاب "نيران أكتوبر".

وشارك الثنائي إسراء السيد عبد الحليم وعبد الله محمود عبد الله من كلية التكنولوجيا والتعليم بعرض كتاب "ذكريات مواطن عن حرب أكتوبر"، وقدمت الطالبة سوسنة عاصم عوني من كلية التربية الفنية كتاب "المسيرة الطويلة على طريق النضال".

وشارك ثلاثي كلية الحقوق نورهان هاني حسن ومي محمد حسين وندى أحمد حسن بعرض "يوميات حرب أكتوبر"، واختتمت العروض الطالبة رفيدة محمد عطية من كلية الاقتصاد المنزلي بكتاب "أثر حرب أكتوبر".

وفي مسابقة عرض نماذج من أبطال حرب أكتوبر، قدمت رفيدة محمد عطية من كلية الاقتصاد المنزلي سيرة الشهيد إبراهيم الرفاعي، وقدم الثنائي أسامة مصطفى كامل ومريم أحمد محمد من كلية الحقوق سيرة اللواء بحري محمود عبد الرحمن فهمي.

واستعرض عماد كامل سعداوي وكريم أحمد الكومي من كلية التكنولوجيا والتعليم بطولات الجندي محمد عبد العاطي شرف صائد الدبابات.

وقدمت حبيبة جمعة عبد الوهاب من كلية التربية سيرة المهندس باقي زكي يوسف، بينما عرضت رضوى أحمد محمد من كلية الآداب سيرة الفريق أول سعد الدين الشاذلي.

واختتمت الفعاليات بمسابقة الملصق الفني عن انتصارات حرب أكتوبر، حيث شاركت كليات الفنون الجميلة والتكنولوجيا والتعليم والتربية الفنية والحقوق والتربية والآداب بمجموعة متميزة من الأعمال الفنية.

وشارك في المسابقة فريق من كلية الفنون الجميلة ضم شروق محمد زهران ولوجين أحمد وندى صادق عبد الله ومريم أيمن محمد، وفريق من كلية التكنولوجيا والتعليم ضم آمال سيد محمد وأسماء خيري عبد الفتاح وإسلام محمد السيد ومجدي أشرف محمد وكيرلس ميلاد ومهرائيل ميخائيل وأحمد سعد.

كما شارك فريق كلية التربية الفنية المكون من ابرام أسامة وماريان تيسير وسوسنة عاصم ومحمد أحمد أشرف ولوجين حسام وفيلوباتير نسيم، وفريق كلية الحقوق الذي ضم مصطفى سيد رمضان ومريم علي عبد المحسن ونهى طاهر مصطفى، وفريق كلية التربية المكون من حبيبة ياسر محمد وسميحة سيد محمود ودعاء أشرف السيد وضحى عبد العزيز، وأخيراً فريق كلية الآداب الذي ضم أسماء محمد عمر ونوران عصام أحمد وأليس عماد حلمي وسامية وائل عادل.

أشرف على تنظيم الفعالية اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، زهشام رفعت، أمين عام الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، و محمد جاد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب وجاء الحدث بالتعاون مع الإدارة العامة للمكتبات برئاسة أشرف إمام، مدير عام الإدارة، وتحت التنظيم المباشر طارق إسماعيل، مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة.

وساهم في إنجاح الاحتفالية فريق عمل متكامل ضم مسؤولي إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب، بالتعاون مع فريق العمل بالمكتبة المركزية.



جوالة جامعة حلوان تنظم كرنفال احتفالات ذكرى انتصارات حرب أكتوبر