شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غد مائل للحرارة نهارا بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 28 والصغرى 18 والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين 28 أكتوبر 2024، طقسا مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أن الطقس غدا يشهد نشاط رياح أحيانا على أغلب الأنحاء.

وتشير توقعات حالة الطقس غدا إلى درجات الحرارة المتوقعة الإثنين: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 30 درجة، والصغرى 15، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 17.