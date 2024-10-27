شكرا لقرائتكم خبر عن قوافل طبية وتأمينات.. المكتب البابوي ينظم مع الوزارت تقديم الخدمات للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

ينظم المكتب البابوي للمشروعات، تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني، وبالتنسيق مع الوزارات الحكومية المعنية تقديم خدمات متنوعة للمواطنيين بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، على مدار 3 أيام 29 و30 و 31 أكتوبر، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتتضمن الخدمات المقدمة:

وزارة الصحة: قوافل طبية تشمل جميع التخصصات من الساعة 1ظ حتى 5م.

وزارة العدل: توفير سيارات التوثيق والتصديق من الساعة 9ص حتى 3ظ.

وزارة التضامن: سيارات لخدمات التأمينات الاجتماعية من الساعة 1ظ حتى 5م.

هيئة الإسعاف: تقديم دورة تدريبية حول الإسعافات الأولية من الساعة 1ظ حتى 5م.

وفي سياق متصل، ينظم أيضا المكتب البابوي للمشروعات، ورشة عمل للسيدات للتدريب على كيفية إعداد وجبات صحية ومتميزة بتكلفة منخفضة، وذلك يوم الخميس 31 أكتوبر من الساعة 3ظ بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

بالإضافة إلى ملتقى توظيف، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لخريجي الجامعات والتعليم الفنى، ومن المقرر أن يتم تنظيم الملتقى يوم الثلاثاء 29 أكتوبر من 6:9 م بالكاتدرائية، وعدة فعاليات ثقافية وترفيهية للأطفال بالتنسيق مع وزارة الثقافة بهدف صقل خبراتهم المعرفية وبناء شخصياتهم، يوم الخميس 31 أكتوبر من الساعة 3:30 عصرًا بالكاتدرائية المرقسية.

