شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعقد ندوة للتوعية بمخاطر رشق القطارات بالحجارة والان مع تفاصيل الخبر

نظمت المنطقة الوسطى بالمنيا اليوم الأحد، ندوة توعية للتصدى لظاهرة إلقاء الحجارة على القطارات وتعرضها للتخريب، مما يؤثر على سلامة الركاب وقائدئ القطارات وتعطيل مسيرها، شارك فيه عدد من قيادات الهيئة والعاماين بالمنطقة الوسطى وبعض من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمنيا.

والهدف الأساسى من عقد هذه الندوات هو التأكيد على ضرورة المشاركة الفعالة من وسائل الاعلام المختلفة، ودور العبادات من المساجد والكنائس وقصور الثقافة فى التصدى وتوعية الأطفال بمخاطر هذه الظاهرة السلبية والتى تتسبب في تعريض حياه المواطنين للخطر.

وخلال الندوه تم توضيح مدى تأثيرها على عمليات التطوير التى تقوم بها وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر فى جميع القطاعات خاصة في ظل المبالغ الكبيرة التي خصصتها الدولة المصرية لإحداث هذه النقلة النوعية الكبيرة في قطاع السكك الحديدية.

يأتى ذلك ضمن خطة التوعيه التى تتبعها هيئة السكة الحديد بعقد ندوات توعيه لتوضيح مخاطر رشق القطارات بالحجارة.