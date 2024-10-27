شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: تطبيق نظام متكامل لتتبع جميع عبوات المستحضرات الصيدلية والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بشأن مشروع تتبع الدواء وأهميته فى ضمان سلامة وفاعلية الأدوية فى مصر.

يأتى البروتوكول ضمن الخطوات التنفيذية لاستمرار إحكام الرقابة على سوق الدواء ومواجهة التحديات التى تواجه قطاع الصحة، بما فى ذلك مكافحة الأدوية المزيفة وغير المطابقة للمواصفات، والحد من التداول غير المشروع للأدوية من خلال تطبيق نظام تتبع للدواء، والتأكد من أن الأدوية المتاحة فى الأسواق ذات جودة عالية ومعتمدة، بما يضمن التداول السليم وتحديد الاحتياجات الدوائية ضمن منظومة متكاملة.

وأكد أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تطبيق نظام متكامل لتتبع كافة عبوات المستحضرات الصيدلية من لحظة إنتاجها وحتى وصولها للمريض، الأمر الذى يعزز من شفافية وأمان منظومة الدواء المصري، وأن نظام التتبع الدوائى سوف يعتمد على أرقام تسلسلية فريدة لكل عبوة، وهو ما يسمح بمتابعتها بدقة من لحظة الإنتاج، مرورًا بعمليات الشحن والتوزيع، وحتى استرجاعها إذا لزم الأمر، وأنه سوف يعتمد على برامج متوافقة مع المعايير العالمية، لتتمكن هيئة الدواء المصرية من تطبيق قواعد مراقبة غير مسبوقة، حيث أن نظام التتبع الدوائى سوف يمكننا من تحديد مكان أى مستحضر فى أصغر القرى وأبعد المحافظات، كذلك إتاحة متابعة دورة حياة المستحضر بداية من المواد الخام وحتى المنتج النهائي، وهو ما يعزز من قدرتنا على مراقبة السوق بشكل دقيق.

وأضاف أن المشروع ينعكس بالإيجاب على حماية صحة المواطنين وضمان مأمونية المستحضرات الدوائية من خلال منع التلاعب فى سلسلة الإمداد الدوائي، وسوف يساعد فى مكافحة الاحتكار والتهريب، وإدارة المخزون الدوائى بشكل استراتيجى مع ضمان توافر الأدوية بشكل مستمر، ويسهم فى المساعدة لرصد انتشار الأمراض واتخاذ التدابير السريعة والفعالة.

كذلك تحسين مناخ الاستثمار، من خلال الحد من الغش التجاري، وتعزيز قدرتنا على جمع بيانات دقيقة عن حركة المستحضرات، الأمر الذى سوف يدعم برامج التخطيط الاستراتيجى لتوزيع الأدوية بفاعلية أكبر، وهو ما يعود بالنفع على سمعة الأدوية المصرية عالميًا، ويعزز من مكانتها التنافسية.

وفى ختام كلمته، توجه بالشكر لجميع الشركاء الداعمين للمشروع الوطنى المهم، وتوجه بالدعوة للجميع للعمل معًا لتحقيق أهداف المشروع الذى سوف يحدث نقلة نوعية فى قدرات منظومة الدواء المصري.

يأتى هذا فى إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز التعاون مع الشركات العالمية المختلفة، وتبادل الخبرات لدعم سلامة الأدوية وضمان وصولها للمواطنين المصريين بشكل آمن وفعال، بما يحقق مصلحة المواطن والصحة العامة فى مصر.