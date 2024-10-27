شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: توقعات بتقلبات جوية مرتقبة .. والتفاصيل حال ثبوت الخرائط والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بهيئة الأرصاد الجوية، أنه حتى الآن لم تشهد مصر فى خريف هذا العام أى حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، لكننا نؤكد أننا لازلنا فى فصل الخريف ويفصلنا شهرين عن فصل الشتاء على الأقل .

وأضاف مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس بهيئة الأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه من الوارد أن نتأثر بتقليات جوية وسقوط أمطار خلال الأيام المتبقية من فصل الخريف ، والمؤشرات المبدئية تقول أنه من الوارد حدوث حالة من التقلبات الجوية مع نهاية هذا الشهر ولكن فى حالة ثبات الخرائط سنعلن عنها بالتفاصيل خاصة وأن خرائط فصل الخريف عادة سريعة ومتغيرة .

ويشهد اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024، طقسا مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر، مائلا للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أن الطقس اليوم يشهد نشاط رياح أحيانا على أغلب الأنحاء، وشبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وتشير توقعات حالة الطقس اليوم إلى درجات الحرارة المتوقعة الأحد: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 30 درجة، والصغرى 15، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 18.