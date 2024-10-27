شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تجعل غذاءك متوازنا وصحيا؟ وزارة الصحة تجيب .. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إنه ينبغى أن يشتمل الغذاء على جميع العناصر من الكربوهيدرات والبروتينات، والدهون الصحية، والفيتامينات، والأملاح المعدنية، والماء.

وتابعت وزارة الصحة والسكان : يجب أن يكون الغذاء بالكمية اللازمة للاحتياجات اليومية والطاقة المبذولة وأن يكون الطعام نظيفًا لتجنب حدوث التسمم الغذائي.



وكشفت وزارة الصحة عن 10 نصائح يجب اتباعها في التغذية السليمة



1- التنويع في الطعام : التغذية الصحية لا تكتمل إلا بتناول أغذية متنوعة من مختلف الأنواع من الغذاء والتغيير في كميات المواد وأنواعها.

2- تناول الخضروات والفواكه الطازجة تعتبر طريقة مثالية لذلك.

3- المواد التي تحتوى على الدهون مفيدة للجسم ، ولكن لا ينصح بعدم تجاوز أكثر من 80 جراماً من الدهون يويماً ، وتناول الدهون غير مشبعة مثل دهون الصويا والدهون النباتية.

4- تناول المواد الغذائية الغنية بالسكريات والخالية من الدهون مثل الأرز والخبز والبطاطس لأنها تعطى الجسم الطاقة اللازمة والفيتامينات والمواد الغذائية المهمة.

5- التقليل من السكريات والاملاح مهم لصحة الجسم ويفضل استبدالها بالأعشاب والمحليات الطبيعية.

6- التحضير الجيد والبطىء للطعام، عن طريق تخفيض درجات حرارة الطبخ حتى لا يفقد الطعام مواده الغذائية المهمة ويحافظ على طعمه ونكهته.

7- اختيار الوقت المناسب لتناول الطعام.

8- الإكثار من شرب المياه والمشروبات الخالية من السكريات.

9- الرياضة اليومية مهمة لهضم الغذاء وتنشيط الدورة الدموية في الجسم ، كما ينصح بممارسة الرياضة يومياً لفترة تتراوح بين 30-60 دقيقة.

10- اللحوم والأسماك مهمة للتغذية لأنها تحتوى على المواد الغذائية والطاقة المهمة للجسم ، ولكن الإكثار منها له أضرار كبيرة ويسبب أمراضاً خطيرة، وينصح بتناول الأسماك من 2-3 مرات يومياً في الأسبوع وفى وجبات صغيرة لا تتجاوز 70 جراماً ، أما اللحوم فينصح بتناولها بوجبات صغيرة أيضاً وبكميات لا تتجاوز 600 جرام في الإسبوع .