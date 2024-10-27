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شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تجعل غذاءك متوازنا وصحيا؟ وزارة الصحة تجيب .. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأحد، 27 أكتوبر 2024 12:56 م
قالت وزارة الصحة والسكان إنه ينبغى أن يشتمل الغذاء على جميع العناصر من الكربوهيدرات والبروتينات، والدهون الصحية، والفيتامينات، والأملاح المعدنية، والماء.
وتابعت وزارة الصحة والسكان : يجب أن يكون الغذاء بالكمية اللازمة للاحتياجات اليومية والطاقة المبذولة وأن يكون الطعام نظيفًا لتجنب حدوث التسمم الغذائي.
وكشفت وزارة الصحة عن 10 نصائح يجب اتباعها في التغذية السليمة
1- التنويع في الطعام : التغذية الصحية لا تكتمل إلا بتناول أغذية متنوعة من مختلف الأنواع من الغذاء والتغيير في كميات المواد وأنواعها.
2- تناول الخضروات والفواكه الطازجة تعتبر طريقة مثالية لذلك.
3- المواد التي تحتوى على الدهون مفيدة للجسم ، ولكن لا ينصح بعدم تجاوز أكثر من 80 جراماً من الدهون يويماً ، وتناول الدهون غير مشبعة مثل دهون الصويا والدهون النباتية.
4- تناول المواد الغذائية الغنية بالسكريات والخالية من الدهون مثل الأرز والخبز والبطاطس لأنها تعطى الجسم الطاقة اللازمة والفيتامينات والمواد الغذائية المهمة.
5- التقليل من السكريات والاملاح مهم لصحة الجسم ويفضل استبدالها بالأعشاب والمحليات الطبيعية.
6- التحضير الجيد والبطىء للطعام، عن طريق تخفيض درجات حرارة الطبخ حتى لا يفقد الطعام مواده الغذائية المهمة ويحافظ على طعمه ونكهته.
7- اختيار الوقت المناسب لتناول الطعام.
8- الإكثار من شرب المياه والمشروبات الخالية من السكريات.
9- الرياضة اليومية مهمة لهضم الغذاء وتنشيط الدورة الدموية في الجسم ، كما ينصح بممارسة الرياضة يومياً لفترة تتراوح بين 30-60 دقيقة.
10- اللحوم والأسماك مهمة للتغذية لأنها تحتوى على المواد الغذائية والطاقة المهمة للجسم ، ولكن الإكثار منها له أضرار كبيرة ويسبب أمراضاً خطيرة، وينصح بتناول الأسماك من 2-3 مرات يومياً في الأسبوع وفى وجبات صغيرة لا تتجاوز 70 جراماً ، أما اللحوم فينصح بتناولها بوجبات صغيرة أيضاً وبكميات لا تتجاوز 600 جرام في الإسبوع .
انفوجراف
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