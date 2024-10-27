شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف نصائح مهمة للحماية من التقلبات الجوية .. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 27 أكتوبر 2024 12:56 م

كشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من النصائح الهامة للحماية من التقلبات الجوية والتى تضمنت :-

١- متابعة حالة الطقس والإنتباه للتنبؤات

٢- الحرص على ارتداء ملابس مناسبة

٣- ارتداء الكمامات لكونها تحمى من الاتربة والعدوى الفيروسية

٤- غسيل اليدين وتعقيمها بشكل جيد

وأكد الدكتور أمجد الجداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن فصل الخريف اسوأ من الشتاء في انتشار العدوى لأنه فصل التقلبات الجوية ويساعد على انتشار نزلات البرد والأنفلونزا ومعه موسم المدارس وتنتشر فيه عدوى أمراض الجهاز التنفسي.

وأوضح، أن موسم الخريف معروف عنه أنه موسم انتشار العدوى التنفسية والبرد ونزلة الانفلونزا أكبر مثير لمريض الحساسية.

وتابع: "الإصابة بالبرد مختلف عن الانفلونزا وعدوى الانفلونزا شديدة وقد تصيب صاحبها بملازمة السرير وسخوني وممكن يكون لها مضاعفات وبيكون في ارتفاع حرارة وكحة والبرد والانفلونزا عند مريض الحساسية اسوأ من غيره"، مشيرا إلى أن العدوى الفيروسية لا تحتاج إلى مضادات حيوية مجرد الراحة وتناول السوائل.