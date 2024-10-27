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شكرا لقرائتكم خبر عن شروط وظائف قارئ ومحصل بشركة مياه القاهرة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالأحد، 27 أكتوبر 2024 12:55 م
ينشر الخليج 365 شروط وظيفة قارئ ومحصل بـ شركة مياه الشرب بالقاهرة، بعد إعلان الشركة عن حاجتها للتعاقد لوظيفة (محصل وقارئ ).الشروط:
يكون المتقدم حاصلا على مؤهل متوسط (صناعی - تجاری - زراعی - فندقى ) أو مؤهل فوق المتوسط معهد فنى مدة الدراسة سنتان ) .
أن يكون المتقدم من المقيمين بمحافظة القاهرة .
أن يكون المتقدم تعدى على إقامته بمحافظة القاهرة مدة لا تقل ثلاث سنوات.
ألا يزيد من المتقدم عن 30 سنة في 2024/12/1 .
أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون.
يجتاز الاختبارات التي تجريها الشركة .
أن يجتاز الفحص الطبي الذي تجريه الشركة.
لا يتم النقل من الشركة قبل خمس سنوات.
شروط التقديم لشركة مياه القاهرة محصل وقارئ.
- تعليمات التقديم :-
يتم تقديم الطلبات على موقع الشركة الإلكتروني www.gcwc.com.eg أو عبر الرابط http://gowe.com.eg/NewHiring/JobApplication اعتبارا من أمس السبت، ولمدة خمسة عشر يوما ولن يتم الالتفات لأى طلبات تقدم بعد هذا التاريخ.
يتم إرفاق صوره من شهادة الميلاد - شهادة المؤهل الدراسي - الموقف من التجنيد - صورة بطاقة الرقم القومى سارية - صحيفة حالة جنائية سارية موجهة إلى شركة مياه الشرب بالقاهرة - صوره شخصيه إيصال خدمات ( كهرباء غاز مياه ) للعنوان محل إقامته مر عليه ثلاث سنوات .
يتم متابعه الإعلان عن مواعيد وأماكن الاختبارات للمستوفين الشروط على الموقع الرسمي للشركة.
انفوجراف
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