شكرا لقرائتكم خبر عن شروط وظائف قارئ ومحصل بشركة مياه القاهرة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365 شروط وظيفة قارئ ومحصل بـ شركة مياه الشرب بالقاهرة، بعد إعلان الشركة عن حاجتها للتعاقد لوظيفة (محصل وقارئ ).

الشروط:

يكون المتقدم حاصلا على مؤهل متوسط (صناعی - تجاری - زراعی - فندقى ) أو مؤهل فوق المتوسط معهد فنى مدة الدراسة سنتان ) .

أن يكون المتقدم من المقيمين بمحافظة القاهرة .

أن يكون المتقدم تعدى على إقامته بمحافظة القاهرة مدة لا تقل ثلاث سنوات.

ألا يزيد من المتقدم عن 30 سنة في 2024/12/1 .

أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون.

يجتاز الاختبارات التي تجريها الشركة .

أن يجتاز الفحص الطبي الذي تجريه الشركة.

لا يتم النقل من الشركة قبل خمس سنوات.

شروط التقديم لشركة مياه القاهرة محصل وقارئ.

- تعليمات التقديم :-

يتم تقديم الطلبات على موقع الشركة الإلكتروني www.gcwc.com.eg أو عبر الرابط http://gowe.com.eg/NewHiring/JobApplication اعتبارا من أمس السبت، ولمدة خمسة عشر يوما ولن يتم الالتفات لأى طلبات تقدم بعد هذا التاريخ.

يتم إرفاق صوره من شهادة الميلاد - شهادة المؤهل الدراسي - الموقف من التجنيد - صورة بطاقة الرقم القومى سارية - صحيفة حالة جنائية سارية موجهة إلى شركة مياه الشرب بالقاهرة - صوره شخصيه إيصال خدمات ( كهرباء غاز مياه ) للعنوان محل إقامته مر عليه ثلاث سنوات .

يتم متابعه الإعلان عن مواعيد وأماكن الاختبارات للمستوفين الشروط على الموقع الرسمي للشركة.